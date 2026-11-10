България ще бъде подпомогната с 10 милиона евро за подобряване на способностите си за издирване и спасяване в Черно море. Това обяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен във Варна.

Посещението ѝ в България е част от обиколката ѝ във връзка с въпросите по сигурността в Черноморския регион. Фон дер Лайен разговаря с премиера Румен Радев и увери, че ЕС е плътно до България.

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„Последните месеци станахме свидетели на много нападения и заплахи срещу територията на България и други държави членки на ЕС. Дронове покосяват търговски кораби, губим човешки животи, нарушава се корабоплаването, увеличават се разходите за застраховки. Знаем намеренията на тези атаки – да се разпространява страх. Ние изграждаме устойчивост в ЕС, може да разчитате на единен отговор”, каза Урсула фон дер Лайен.

Тя коментира, че е необходимо да бъде възстановено свободното корабоплаване. „Обсъдихме възможностите да засилим наблюдението в Черноморския регион. За целта могат да бъдат използвани и сателитите на програмата „Коперник”.От септември насам имаме увеличение на броя на изображенията и данните от снимки, което показва съществения принос на тази програма”, обясни председателят на ЕК.

Обсъдено е било и засилването на сигурността в информационното пространство. Подложени сме на множество атаки и опити за манипулиране на информацията в интернет пространството, посочи Фон дер Лайен.

„Познавате механизма SAFE за съвместни поръчки и доставки, по който бяха отпуснати 3,3 милиарда. Скоро ще обявим втората покана за участие, предназначена за втория етап. Радваме се да видим сериозния интерес от страна на България за активизиране и принос в тази сложна и напрегната ситуация. Затова можете да разчитате на пълната ни подкрепа – както при кандидатстването, така и при изпълнението”, каза Урсула фон дер Лайен.

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