Петиция срещу „законите бухалки“ в България провеждат граждани и организации. Поводът е Законопроектът за регистрация на чуждестранни агенти, който по думите на недоволните цели „очерняне на български медии, граждани и техните неправителствени организации, както и забрана за участие в публичния живот на всеки, получил дарения над общо 1000 евро за година с източник чужбина“.

В предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS Захари Янков от Българския център за нестопанско право каза, че законът за чуждестранните агенти е най-очевидният репресивен закон, който е вкарван в българския парламент от 30-40 години насам.

„Защото в предишния ни режим гражданско общество нямаше и всичко беше под контрола на една партия. Хората бяха сдружени, но сдружени насила през волята на партията. Сега имаме свободно гражданско общество и свободни медии и трябва да ги пазим. Такъв тип закони целят заглушаването на граждански организации и медии“, коментира той.

Янков бе категоричен, че дори да не бъде приет, този закон се ползва за платформа за очернящи кампании и внушения, за разделение на обществото и за изместване на дневния ред.

Адвокатът по конституционно право Петър Славов коментира, че алегорията с 10 ноември 1989 г. е много на място, защото от този законопроект „лъха духът на късния соц“.

„Както се лепяха етикети враг на народа, сега ще бъдат чуждестранни агенти. И какво значи чуждестранни агенти, особено за държава-членка на Европейския съюз? Цялото финансиране, което се получава по линия на ЕС, това е форма на чуждестранно агентство ли? Или това, което получават редица държавни институции по линия на норвежкия механизъм, например Висшия съдебен съвет, изграждане на електронните системи в Съдебната власт и т.н., това пак ли са чуждестранни агенти?“, коментира той.

Според адвокат Славов законопроектът е толкова недомислен, че най-доброто, което може да се направи, е да го изтеглят.

Целия разговор вижте във видеото.