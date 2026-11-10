Близо 725 млн. евро ще разполага Министерството на здравеопазването през 2027 г. - с 78 млн. евро повече спрямо предходната година. Сред приоритетите са увеличаването на средствата за имунизации, изграждането на 19 нови болнични площадки за медицински хеликоптери и подмяната на 14 линейки. Предвидени са и 30 млн. евро за стипендии от по 350 евро за специализанти, включително медицински сестри. Достатъчни ли са тези мерки, за да отговорят на натрупаните проблеми в сектора?

Според д-р Даниел Кипров, представител на младите лекари, стипендиите не гарантират реално увеличение на доходите. „Феномен може да се получи, при който специализантите всъщност да получат по-малки заплати“, каза той в ефира на "Твоят ден". По думите му болниците биха могли да намалят основното възнаграждение или допълнителните бонуси, тъй като Министерството ще осигурява отделна стипендия. Кипров уточни, че държавно финансираните места обхващат само малка част от специализантите, а промени в наредбата вече са премахнали обвързването на заплащането им с минималната работна заплата. Младите лекари настояват и за повторно подписване на колективния трудов договор, който да гарантира по-устойчиви и предвидими условия на труд и заплащане за работещите в здравеопазването.

Здравното министерство с бюджет от близо 725 млн. евро: За какво ще се харчат

„Докато тази здравна система е сбор от търговски дружества, нито може да има устойчивост на възнагражденията, нито може да има удовлетвореност и на пациентите, и на работещите в системата“, коментира бившият здравен министър д-р Мими Виткова. Според нея трябва да се премахне търговският статут на лечебните заведения, които използват обществен ресурс. Така болниците няма да работят с цел печалба и ще намалее икономическият стимул за непрекъснато разкриване на нови лечебни заведения. Виткова обърна внимание и на сериозните различия в достъпа до медицинска помощ - цели региони остават без болница, лекар или аптека, а хората трябва да пътуват по 50-60 километра, за да получат грижа.

Виткова настоя и за ясни правила при формирането на лекарските възнаграждения. По думите ѝ допълнителното материално стимулиране в момента се разпределя по различен начин във всяка болница и често зависи от индивидуалната преценка на ръководството. „Трябва да има система, по която да се формират работните заплати“, заяви тя.

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