Големият размер на санкцията, която КЗК наложи на търговската верига „Кауфланд“, вероятно идва да покаже на хората от една страна, че се работи и се взимат трудни решения, но погледнато от друга страна – подобен размер глоба през последните години в ЕС не е имало. Това коментира в сутрешния блок на NOVA „Здравей, България“ бившият социален министър Христина Христова.

Според финансовия анализатор Деян Василев има усещане за „громене“ на големите търговски вериги, което се допълва и от предложения данък „свръхпечалба“. Вероятно тези агресивни мерки са за намаляване на цените, допълни той.

„Големите вериги имат над 40 хиляди работни места в България. Политическите измерения на това санкциониране са, че България се декларира като дестинация, която не е толкова приятелски настроена към чуждестранни инвестиции. Санкцията ще бъде обжалвана в съда и сигурно ще падне, но за пред избирателите тя е нещо, което да покаже, че громим големите бизнеси“, коментира Василев.

Икономистът от ЕКИП Георги Вулджев припомни, че санкцията на КЗК е наложена заради взаимоотношенията на „Кауфланд“ с доставчици, което означава, че няма как този акт да повлияе на цените в магазина.

„Тук става въпрос за законодателните промени, целящи да подобрят равнопоставеността между доставчици и производители от една страна и големите търговски вериги от друга, защото там има структурни проблеми от доста време“, подчерта той. Според Вулджев е преувеличено да се смята, че санкцията ще доведе до влошаване от инвестиционна гледа точка. По думите му досега България беше един от най-привлекателните пазари за големите търговски вериги.

„Рискът от тази конкретна ситуация е КЗК да не са си свършили добре работата и това да падне в съда или „Кауфланд“ да осъдят. От друга страна вече се показва, че институциите у нас започват да работят по-сериозно, защото години наред надзорните институции не вършеха достатъчно работа“, коментира икономистът.

Финансовия анализатор Деян Василев каза, че сегментът на търговските вериги е безкрайно конкурентен и няма монопол. „Много е странно това мислене, че държавата ще не спаси от пазарната икономика. Има много по-фини лостове и при тази конкуренция, ако дадена верига си позволява да се държи не както трябва, самите български производители ще отидат към други вериги. Редовно жертва на институциите са най-коректно играещите играчи в този сегмент“, подчерта той. По думите му ще бъде лош сигнал, ако си тръгнат такива големи вериги от България.

Според бившия социален министър Христина Христова това е прецедент в нашата история. „Свързано е с продължаването на действието на Закона за еврото, защото се приема, че ситуацията е по-рискова, по-непозната. И наистина се получиха много спекулации с вдигането на цените и с нелоялни търговски практики. Трудна е прогнозата дали ще се намалят цените в магазините“, коментира тя.

Целия разговор вижте във видеото.