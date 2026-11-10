Европа няма да има пряко участие в предстоящите тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби, но ще бъде информирана за хода им и ще се включи в последващи консултации. Основната тема на разговорите се очаква да бъде бъдещата рамка за сигурност на Украйна, а не постигането на конкретни договорености за територии или прекратяване на огъня. Това коментираха журналистът и бивш кореспондент на Националното радио в Русия Валерий Тодоров и външнополитическият анализатор и писател Камен Невенкин в предаването „Здравей, България” по NOVA.

„Европа участва зад кулисите. Няма да присъства на масата, ще бъде в сянка, в ролята на консултант. Основните представители от Европа ще бъдат Великобритания, Франция и Германия. Засега те са в ролята на наблюдатели и няма да бъдат пряко участници в преговорите”, обясни Камен Невенкин.

По думите на Валерий Тодоров европейските представители ще имат по-скоро консултативна роля спрямо украинската делегация. Предвижда се след разговорите украинските представители да обсъдят с европейските си партньори развитието на преговорите. Очаква се и американската страна да проведе последващи разговори с тях.

Според Невенкин основният акцент на срещата ще бъде бъдещата рамка за сигурност, която трябва да влезе в действие след края на войната.

„Дори да стане дума за територии, за спиране на огъня или за енергийно примирие, това ще бъде между другото. Не бива да очакваме конкретен пряк резултат по отношение на големите проблеми на войната. По-скоро ще се обсъжда каква реакция биха имали държавите, които ще гарантират сигурността на Украйна, какво иска Русия и как ще изглежда цялата рамка за сигурност”, посочи анализаторът.

Валерий Тодоров обърна внимание и на състава на руската делегация. Според него присъствието на Владимир Медински е знак, че Москва ще постави акцент върху политическата рамка на разговорите.

„Самият факт, че Медински води делегацията, показва, че залогът е много голям. Той е политически съветник и изключително доверено лице. Медински присъства в преговори, когато разговорите имат изразен политически характер”, коментира Тодоров.

Целия разговор гледайте във видеото.