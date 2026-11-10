„Това е като един трилър - исторически, разбира се, но с всичките исторически факти в него“, разказа проф. Николай Овчаров в ефира на „Здравей, България“ за новата си книга „Живот и смърт във Второто българско царство“. Третият том от поредицата му за Второто българско царство е посветен на ежедневния живот и представя владетелите не само като победители и строители, а и като обикновени хора.

Книгата проследява не само политическите събития и войните, но и храната, болестите, отоплението, празниците и свободното време. „Хорото на площада - имаме го като изображение. Пряко в Хрелевата кула имаме прекрасно хоро, как се реят мъжете и свирят музикантите“, разказа Овчаров. Имало е кръчми, панаири и състезания, а на празниците се появявали и мечкари. Панаирите най-често били организирани край манастири и били свързани с търговията - със сергии, на които се продавали различни стоки.

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За да възстанови тази картина, авторът съчетава писмени извори с данни от археологически проучвания. Сред любопитните примери е откритието в манастира „Св. Йоан Предтеча“ край Кърджали, където проучванията показали, че според манастирския типик монасите трябвало да пият по четири чаши вино дневно, а на големи празници количеството достигало осем. „Тези всичките неща имат място в книгата. Аз съм се постарал да събера данни от най-различни места“, посочи историкът.

Проф. Овчаров определя изданието като своеобразен пътеводител към Средновековието, който позволява на читателя да се пренесе 700 години назад и да се разходи по улиците на средновековните градове. „Такава книга може да се напише само след един живот“, каза той, като посочи, че в нея са включени резултати от десетилетия проучвания на обекти като Перперикон, Велики Преслав и Велико Търново.

Официалното представяне на „Живот и смърт във Второто българско царство“ ще бъде на 12 ноември от 18:30 ч. в хотел „Шератон“.

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