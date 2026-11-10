Снимка: gettyimages
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След зачестилите атаки с дронове близо до териториалните води на България, у нас пристига председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Тя призова за прекратяване на огъня в Черно море и съобщи, че Европейската комисия насочва 50 милиона евро целево финансиране за Центъра за морска сигурност в Черно море. Фон дер Лайен направи това от Букурещ, където беше на посещение. Това е част от обиколката ѝ в черноморските страни, като тя включва и Турция.
Днес председателят на Европейската комисия ще се срещне с министър-председателя Румен Радев във Варна. Освен в България, обиколката на фон дер Лайен включва посещения и в Турция, и Румъния.
Румен Радев и председателят на Европейската комисия ще посетят учебния център по кибероперации във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. Премиерът и шефът на Еврокомисията ще проведат двустранна среща в резиденция „Евксиноград“, а след нея ще дадат брифинг за представителите на медиите.
Редактор: Цветина Петрова