След зачестилите атаки с дронове близо до териториалните води на България, у нас пристига председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Тя призова за прекратяване на огъня в Черно море и съобщи, че Европейската комисия насочва 50 милиона евро целево финансиране за Центъра за морска сигурност в Черно море. Фон дер Лайен направи това от Букурещ, където беше на посещение. Това е част от обиколката ѝ в черноморските страни, като тя включва и Турция.

Днес председателят на Европейската комисия ще се срещне с министър-председателя Румен Радев във Варна. Освен в България, обиколката на фон дер Лайен включва посещения и в Турция, и Румъния.

Румен Радев и председателят на Европейската комисия ще посетят учебния център по кибероперации във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. Премиерът и шефът на Еврокомисията ще проведат двустранна среща в резиденция „Евксиноград“, а след нея ще дадат брифинг за представителите на медиите.