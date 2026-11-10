Промените в данъчните закони влизат в бюджетна комисия в парламента. Новите налози и акцизи бяха приети миналата седмица от Министерския съвет.

Те предвиждат въвеждане на еднократен данък свръхпечалба в размер на 33%. Той ще се начислява само върху полученото над нормалната печалба от банки, фирми за бързи кредити, както и големи дружества в застраховането, търговията с храни и телекомуникациите, чиито приходи са над 5 милиона евро за тази година.

Ваучерите за храна може да достигнат до 200 евро, като със 7 на сто ще се облага сумата над 102 евро. Въвежда се и акциз за мощните коли - над 340 конски сили. Той започва от 500 евро и достига за коли над 670 коня 6000 евро.

През следващите три години ще се актуализират поетапно и данъчните оценки на недвижимите имоти. Ще има данъчно облекчение от 2000 евро на дете, което участва в извънкласни обучения и спорт. Вдига се поетапно и прагът за регистрация по ДДС, което ще облекчи малките фирми.