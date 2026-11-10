Ще усетим недостиг на продукти и суровини или те ще идват при нас на по-високи цени? Военният риск в Черно море вече има конкретна сума. Френски корабен гигант въвежда допълнителна такса от 35 долара за всеки контейнер, превозван до пристанищата в региона, включително Варна и Бургас. Решението идва след поредица от атаки срещу търговски кораби. Като по данни на корабни брокери месечно у нас се обработват хиляди от тези контейнери. С тях влизат не само потребителски стоки, но и критично важни резервни части за местни заводи и предприятия.

„Доколкото разбрах от 8 ноември втора контейнерна линия въвежда увеличение. Притеснителното е, че се очаква всички превозвачи да започнат да въвеждат увеличение за вонене риск. Това ще се плаща от крайния потребител. Процентът на ръста е малък в порядъка на 20 - 55 долара на контейнер, което се разпределя на всички стоки и получатели. Но все пак е притеснителен факт”, обясни в ефира на „Здравей, България” председателят на Българската асоциация на корабните брокерни агенти Стефан Станойков.

Може да има забавяния и пренасочване на маршрути Стефан Станойков ​

„Над 65 процента от целия внос у нас минава по море. Подготвяме писмо към всички институции с апел да бъде обърнато по-голямо внимание на увеличения риск и отлива, който се наблюдава при коробоплавенето. Искаме подкрепа и засилени мерки. Ще предложим създаване на междуведомствена група, в която и бизнесът да има участие. Да се намери опция за поемане на част от увеличения така наречен военен риск от държавата. Да се компенсират вносители, износители, които реално плащат по-високи такси. Преди няколко дни от Асоциацията на кораборемонтните заводи излязоха с писмо за отказани поръчки”, допълни още Станойков.

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