Северна Корея проведе пореден тест на торпедо. Това "потвърждава бойната ефективност на новия тип високоскоростна торпедна система", информира официалната информационна агенция КЦТА, без да даде повече подробности.

Системата е разработена съвместно от научноизследователски институти в областта на отбраната и е планирано да влезе на въоръжение в севернокорейския флот от началото на 2027 г., съобщи държавната медия.

Пхенян извърши серия изпитания на оръжия през последните седмици, включително на ракети, дронове и торпеда. На вода бяха пуснати два разрушителя с водоизместимост 5000 метрични тона през 2025 г. Страната си е поставила за цел да разработи клас кораби с водоизместимост 10 000 метрични тона.

Миналата седмица Ким заяви, че се строи кораб с бойни способности, включително ядрени, “какъвто никоя друга страна не притежава”.