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Представители на Москва, Киев и Вашингтон ще се срещнат в Абу Даби, за да подновят опитите за край на войната в Украйна. Разговорите ще бъдат първите в подобен формат от февруари насам.
Според Джаред Къшнър, член на американската делегация и зет на американския президент Доналд Тръмп, преговорите ще бъдат насочени към разрешаването на „следвоенните проблеми, свързани със сигурността“ както на Русия, така и на Украйна.
Една от основните точки на разногласие е свързана с източната украинска Донецка област, която към момента в голямата си част е окупирана от Русия.
Разминавания имаше и около формата на разговорите. Русия отхвърли на масата да седнат и европейски представители, така че те ще бъдат в Абу Даби, но като партньори и консултанти на Киев.
Редактор: Ивета Костадинова