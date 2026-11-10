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Президентът Илияна Йотова ще участва по покана на френския си колега Еманюел Макрон в Парижкия форум за мир.
Деветият форум, в който ще участват над 350 държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, неправителствения сектор и бизнеса, ще се проведе под надслов „От суверенитет към сътрудничество“.
Акцент на Парижкия форум за мир е Срещата на върха за децата, в която българският президент ще направи изказване. В Париж е планирана среща на държавния глава с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Матиас Корман. Присъединяването към ОИСР е основен приоритет за България, по който има широк политически консенсус.
Редактор: Никола Тунев