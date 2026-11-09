Снимка: Стопкадър, NOVA
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Нов протест срещу насилието над животни в София. Поводът е смъртта на кучето Кнопа. Демонстрацията се проведе и на датата на която преди година, друго куче - Мая, беше прегазено и загина.
За неговата смърт е обвинен лекар, който първоначално беше отстранен от поста си във ВМА, а след това върнат на работа.
Делото срещу него все още не започнало. Участниците в днешната демонстрация запалиха свещи и запазиха минута мълчание. Те поискаха прозрачно разследване и справедливи наказания
Редактор: Никола Тунев