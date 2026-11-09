Нов протест срещу насилието над животни в София. Поводът е смъртта на кучето Кнопа. Демонстрацията се проведе и на датата на която преди година, друго куче - Мая, беше прегазено и загина.

За неговата смърт е обвинен лекар, който първоначално беше отстранен от поста си във ВМА, а след това върнат на работа.

Делото срещу него все още не започнало. Участниците в днешната демонстрация запалиха свещи и запазиха минута мълчание. Те поискаха прозрачно разследване и справедливи наказания