Какво се случва с едно дете, когато мъжете в живота му идват и си отиват, без да му дадат сигурността, от която има нужда? На този въпрос отговаря романът „Моите седем бащи“ на Андрев Валден. Книгата разказва с хумор и нежност за неспокойното детство на момче, което мечтае за идеалния баща.

„Онагледява много добре какво означава да израснеш без баща. Или по-скоро с така наречените от мен кандидат-татковци, които в случая са седем“, обясни преводачът Ева Кънева.

Всеки от мъжете оставя следа в живота на малкия Андрев. Някои от тях проявяват физическо насилие към децата и майка му, а други се оттеглят от ролята си на бащи. Според Кънева романът показва колко силно детските преживявания влияят върху изграждането на мъжкото самочувствие и отношението към жените.

Едно момче има крещяща нужда от бащина подкрепа, обич и от този стабилен бащин авторитет Ева Кънева

Кънева определя историята като оптимистична, въпреки тежките теми. Авторът не се самосъжалява и разказва за преживяното с хумор и нежност.

„Самият автор каза, че заедно с брат си са си дали обещание, след като им се родят деца, никога при никакви обстоятелства да не се разделят със съпругите си. Защото двамата знаят колко тежко е да растеш в непълно семейство“, разказа Кънева.

В нито един момент не усетих самосъжаление. Всичко е поднесено с много хумор, дори в най-тежките моменти Ева Кънева

Книгата провокира читателя да се върне към собственото си детство и да се замисли каква подкрепа дава на своите деца. Според Кънева това е история, която не оставя безразличен.

Кънева сподели, че романът я е накарал да преосмисли както собственото си детство, така и ролята си на родител.

„Замислих се като родител дали аз успявам да давам същата тази сигурност, топлина и внимание на моето дете“, каза тя.

Целия разговор гледате във видеото.