Разследващите на самолетната катастрофа във Флорида съобщиха, че са открили черната кутия, записваща разговорите в пилотската кабина.

При инцидента, станал при лоши атмосферни условия миналата седмица, загинаха всички девет души на борда.

Черната кутия е открита на мястото, където летящият за Бахамите самолет “Лиърджет” се удари в земята и избухна в пламъци на 1 ноември, съобщи в изявление, разпространено в социалните мрежи, Националният съвет за транспортна безопасност.

Устройството е изпратено в лаборатория във Вашингтон. Ако данните от него бъдат възстановени, те могат да предоставят ключови подробности за това какво са си казали пилотите, след като попаднаха в турбуленция, образува се лед по крилата и загубиха контрол над самолета.