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Обществено недоволство заради ежедневни прекъсвания на тока в град Мартен, община Русе. От години хората подават сигнали до електроснабдителното дружество, но въпреки ремонтните дейности и планираната профилактика на съоръженията проблемите остават.
Чашата на търпението преляла, след като станало ясно, че през тази седмица три квартала в Мартен ще останат без ток през деня. Жителите твърдят, че въпреки планираните профилактики електрозахранването продължава да е проблем. Те се оплакват и от повредени електроуреди.
От Енергоснабдителното дружество посочиха за NOVA, че планираните временни прекъсвания на електрозахранването ще бъдат в по-кратък срок. Дейностите, които се предвиждат, целят да бъде изградена мрежа, която да доведе до по-качествено електроснабдяване в района.
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