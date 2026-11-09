Близо 725 милиона евро ще са средствата, с които ще разполага здравното министерство през 2027 г. Увеличението е със 78 милиона. Заложените капиталови разходи са малко над 28 милиона евро. Това обясни ресорният министър Катя Ивкова при представянето на приоритетите на МЗ за 2027 г.

„Проектобюджетът е ориентиран към по-сигурен достъп до лекарства, по-качествена профилактика, по-модерна спешна медицинска помощ и детска помощ, към младите кадри в системата на здравеопазването и по-достъпна диагностика и лечение”, каза Ивкова.

Във фокуса догодина ще са осигуряването на 100% от лекарствените продукти и проследяването на всяка опаковка, за да се ограничи паралелният износ. Министерството увеличава и парите за профилактика. Със 70% повече средства ще има за имунизации.

За Националната детска болница са заложени 50 милиона евро за 2027 г. Така с наличните 47 милиона в сметката на Здравната инвестиционна компания сумата ще бъде близо 100 милиона евро. С тези пари би трябвало да се стигне до нов проект за изграждане, както и до първи строителни дейности.

„Националната детска болница, чието изграждане се дебатира от толкова години, ще започне реално да се изпълнява през 2027 година. Това няма да бъде просто изграждане на сградата като сграда, а утвърждаване на тази национална детска болница като център за върхови постижения в областта на детското здраве. Тя ще разполага с модерна апаратура и инфраструктура”, каза здравният министър.

Предвидени са допълнително средства за изграждането на 19 болнични хеликоптерни площадки, както и за нови 14 линейки.

За стратегически инвестиции ще има 14 милиона евро. Част от тях ще отидат за завършването на болницата в Ямбол.

За възнагражденията на лекарите специализанти са предвидени още 30 млн. евро. Заплатата на специализант, приет по държавна поръчка, ще бъде 1900 евро, а възнагражденията на останалите ще се увеличат с 350 евро.

Грижата, която осигурява държавата за здравнонеосигурените, възлиза на тези 590 милиона евро.