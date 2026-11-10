Мирните преговори между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ започнаха в Абу Даби. Те ще бъдат първите в подобен формат от февруари насам.

Руските държавни медии публикуваха снимка от началото на разговорите, на която делегациите на Русия и Украйна седят една срещу друга, а американските пратеници са разположени начело на масата.

Преди старта на срещата с руските представители украинската делегация проведе консултации с американски пратеници и представители на европейски държави и НАТО за съгласуване на позициите си.

„Първата среща ще се проведе с представители на Великобритания, Франция, Германия, Италия, НАТО и Европейската комисия, към които ще се присъединят специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър“, съобщи главният преговарящ на Киев Рустем Умеров в социалните мрежи. „Ще съгласуваме позициите си и ще координираме действията си преди следващия етап на преговорите“, добави той.

Според Джаред Къшнър, член на американската делегация и зет на американския президент Доналд Тръмп, преговорите ще бъдат насочени към разрешаването на „следвоенните проблеми, свързани със сигурността“ както на Русия, така и на Украйна. Къшнър призова за нова рамка за сигурност за Украйна, Русия и Европа, за да се осигури мир.

„Надеждата днес е не само да обсъдим двустранните въпроси между страните, но и как да създадем правилните отношения за сигурност между Украйна, Русия и Европа, така че не само да сложим край на тази война, но и да формираме нова рамка“, за да осигурим десетилетия, ако не и векове, мир“, каза Къшнър.

Една от основните точки, по които има разногласия, е свързана с източната украинска Донецка област, която в голямата си част към момента е окупирана от Русия. Разминавания имаше и около формата на разговорите. Русия отхвърли на масата да седнат и европейски представители, така че те ще бъдат в Абу Даби, но като партньори и консултанти на Киев.