Верижни катастрофи с жертви и множество ранени в района на Ямбол затвориха АМ „Тракия” и в двете посоки във вторник сутринта. Ударили са се над 50 леки и тежкотоварни автомобили. Инцидентите са станали между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. Там е паднала гъста мъгла, поради което видимостта е силно ограничена.

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Снимка: Стопкадър, NOVA

 

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Самолет „Спартан” е излетял за Бургас

Военнотранспортен самолет „Спартан” е излетял за Бургас и е в готовност да окаже съдействие за транспортиране на пострадали, съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на отбраната. 

 

преди 21 мин

Областният управител на Ямбол: Жертвите са повече от 10

Над 10 души са загинали при двете верижни катастрофи край Ямбол на автомагистрала „Тракия”, съобщи за БТА областният управител на Ямбол Георги Чалъков.

В ямболската областна болница са настанени 11 пострадали, повече от тях в тежко състояние, каза пред БТА заместник-директорът ѝ д-р Валентин Вълчев. Седем от ранените са с политравми, трима са с фрактури на крайници. Все още се установява състоянието на останалите, посочи д-р Вълчев.

10:00

Разказ на очевидец

Очевидец на верижната катастрофа разказа в ефира на „Здравей, България", че се е наложило да се режат ламарини, за да бъдат извадени хора.

„В момента много хора работят на терен и гледаме да не пречим на екипите. Дойдоха страшно много пожарни и линейки“, разказа Тодор.

Той съобщи още, че е видял изгорял автомобил и обърнат камион в тревната площ край пътя. По думите му шофьори от насрещното движение са предупреждавали приближаващите автомобили да намалят скоростта, за да не попаднат в катастрофата. Самият Тодор успял да избегне инцидента, тъй като се движел бавно.

 

09:45

Представители на властите пътуват към мястото на инцидента

По разпореждане на вътрешния министър Иван Демерджиев към мястото на тежкия пътен инцидент пътуват изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Здравният министър Катя Ивкова също отива към мястото.

Катастрофа

Снимка: NOVA

09:22

Затиснати хора в смачканите автомобили

По информация на главен инспектор Тодор Мишинев от ОДМВР - Ямбол сред ударените автомобили има и цистерни. 

„Има затиснати хора в колите. В момента приоритет са спасителните действия. След като те приключат, ще бъдат извършени и процесуално-следствените действия“, посочи главен инспектор Мишинев в ефира на „Твоят ден".

Катастрофа

Снимка: Стопкадър, NOVA

09:02

Магистралата остава частично затворена за целия ден

Движението по магистралата ще бъде спряно и в двете посоки за целия ден и се пренасочва по обходни маршрути. От АПИ уточниха, че основният е: п.в. „Карнобат“ – път I-6 „Петолъчката“ – Сливен – път II-53 – п.в. „Крушаре“. Движението се регулира от екип на „Пътна полиция“.

Катастрофа

Снимка: Стопкадър, NOVA

08:50

Информация за пострадалите

7 от пострадалите са транспортирани към болницата в Ямбол. „Те са в шокова зала. Пациентите са в тежко състояние с много политравми. Всички налични екипи в лечебното заведение са мобилизирани на терен. Става въпрос за екипите на реанимация, хирургия и травматология. Болницата ни няма структура по неврохирургия. Ранените с такива травми ще бъдат настанени другаде”, обясни заместник-директорът на болницата Валентин Вълчев. 

„Катастрофата е доста тежка, очакваме и най-лошото. Службите се опитват да достигнат до ранените. Платната са задръстени. Активирали сме Областното пътно управление за демонтаж на мантинелите в тези участъци, за да има достъп до пострадалите. Заради мъглата не мисля, че в момента там може да кацне хеликоптер”, обясни той в ефира на „Здравей, България”.

08:30

Властите в Ямбол активираха BG-Alert

Областният управител на града Георги Чалъков съобщи за NOVA, че събира кризисен щаб. Активирана беше и системата BG-Alert. Съобщението гласи: "Първият инцидент е настъпил малко след 07.00 ч. при 289-ия километър в посока Бургас. При него са се ударили няколко автомобила. Малко след това възниква нов инцидент в района. Минути по-късно се няколко коли са се сблъскали и в посока София".

 

 