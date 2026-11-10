Разказ на очевидец

Очевидец на верижната катастрофа разказа в ефира на „Здравей, България", че се е наложило да се режат ламарини, за да бъдат извадени хора.

„В момента много хора работят на терен и гледаме да не пречим на екипите. Дойдоха страшно много пожарни и линейки“, разказа Тодор.

Той съобщи още, че е видял изгорял автомобил и обърнат камион в тревната площ край пътя. По думите му шофьори от насрещното движение са предупреждавали приближаващите автомобили да намалят скоростта, за да не попаднат в катастрофата. Самият Тодор успял да избегне инцидента, тъй като се движел бавно.