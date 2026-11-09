Снимка: БГНЕС/ЕПА
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Лидерът на опозицията в Израел получи мандат да състави следващото правителство. В неделя президентът Ицхак Херцог официално възложи задачата на бившия началник на Генералния щаб Гади Айзенкот.
Според държавния глава Айзенкот е осигурил подкрепата на мнозинството от депутатите в 120-местния парламент. След като официално прие мандата, Айзенкот призова за бързо съставяне на широко коалиционно правителство на националното единство.
Ако наистина има сделка, това ще означава, че Гади Айзенкот се е споразумял с партии, чиито позиции досега отхвърляше. Той разполага с 28 дни, за да опита да състави кабинет, като срокът може да бъде евентуално удължен с още 14 дни.
Редактор: Ивета Костадинова