Кадри от дрон показват смачкани коли, множество линейки и екипи на пожарната след двете верижни катастрофи на „Тракия”. Инцидентът с жертви и множество ранени в района на Ямбол затвори магистралата и в двете посоки във вторник сутринта. Ударили са се над 50 леки и тежкотоварни автомобили.

Произшествията станаха между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. Паднала гъста мъгла силно ограничи видимостта. Повече за трагедията четете ТУК .