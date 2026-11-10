Снимка: NOVA/Видео: Георги Манев, NOVA
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Най-малко 10 жертви при верижни катастрофи с над 50 коли и камиони на "Тракия", магистралата е затворена (ВИДЕО+СНИМКИ)
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Кадри от дрон показват смачкани коли, множество линейки и екипи на пожарната след двете верижни катастрофи на „Тракия”. Инцидентът с жертви и множество ранени в района на Ямбол затвори магистралата и в двете посоки във вторник сутринта. Ударили са се над 50 леки и тежкотоварни автомобили.
Произшествията станаха между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. Паднала гъста мъгла силно ограничи видимостта. Повече за трагедията четете ТУК.
Редактор: Габриела Павлова