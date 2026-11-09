Съдът връща на прокуратурата делото за смъртта на 6-годишния Ангел от Белащица заради неясноти в обстоятелствената част и липса на конкретика в обвинителния акт.

Детето почина след стоматологична интервенция под обща анестезия в частна болница в Пловдив. Случаят предизвика широк обществен отзвук и протести. Подсъдими по делото са трима медици – двама анестезиолози и един стоматолог.

Срещу двамата анестезиолози, които се оказаха пенсионери на 70 и 82 години, е повдигнато обвинение, че поради немарливо изпълнение на служебните си задължения са причинили смърт. Анестезиологът д-р Пламен Мендев е предозирал пет пъти упойката, която е поставил на детето.

Срещу самата стоматоложка д-р Десислава Георджева е повдигнато обвинение, че е лекувала под пълна упойка пет деца, включително и починалия Ангел, без частната клиника, в която работи, да е имала разрешително за това.

И тримата медици не се признават за виновни.

Родителите на детето поискаха ефективни присъди за обвиняемите.

„От първия ден никой не иска да поеме отговорност, убиха детето и всеки иска да се скрие, това е истината”, заяви бащата на Ангел - Георги Райчев.

„Кажете ми кой е този апелативен съдия, който отмени решението клиниката да бъде затворена”, каза майката Магдалена Райчева.

„Прокуратурата внесе обвинителен акт срещу двама лекари за това, че поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, каквато е медицинската, са станали причина за смъртта на Ангел Райчев”, каза прокурорът по делото.