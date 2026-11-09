Инцидент между автомобил и малък самолет във Флорида по чудо се размина без жертви и пострадали. Самолет "Чесна" с двама пилоти получил механична повреда и предприел опит за аварийно кацане.

Когато се снишила към основна междущатска магистрала, машината се ударила в задната част на пикап. На кадри от видеорегистратор се вижда как самолетът се включва в движението и закача автомобила.

При инцидента няма пострадали, съобщават местните власти. В местната шерифска служба не са съобщени случаи на ранени. Федералната авиационна администрация е започнала разследване.