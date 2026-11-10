10 ноември е дата, на която тези, които установиха комунистическата диктатура в България, я махнаха. Това бяха хора от Кремъл, това не е българска акция или амбиция, това беше чужда намеса. Това коментира историкът проф. Веселин Методиев в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите му през годините са излезли доста факти, разкази и документи, които дават хронологията на събитията между 5 и 10 ноември, в които се вижда как хората от съветското посолство притискат Тодор Живков да напусне властта.

„Шефът на УБО или НСО, както е в днешно време, не е знаел на 9-и вечерта, когато се провежда заседанието на Политбюро, в което окончателно се вижда, че Живков няма надмощие и че превратаджиите са повече. Този генерал научава от представител на КГБ за България в съветското посолство, че в момента се води много важен разговор в сградата на комунистическата партия. До такава степен са били изолирани българските институции. Имало е страх, че е възможно превратът да прерасне във военен сблъсък на приближени и верни на Живков срещу превратаджиите, затова военният министър Добри Джуров е имал непосредствена грижа, ако се наложи, да защити с армията превратаджиите“, припомни историкът.

По думите му 10 ноември е една гигантска промяна, защото, когато събитието става част от официалните новинарски съобщения, избухва нещо, което със сигурност е било равностойно на голяма обществена радост и щастие. „От една страна това са хората, които са възпитавани, че комунизмът е безумие, а от друга страна са комунистите, които са имали доверие, че комунизмът е нещо смислено, пък Тодор Живков и неговата клика са го съсипали“, коментира проф. Методиев.

Според него основната ситуация на прелом за обществото е с възстановяването на частната собствена в стопанския живот на България.

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