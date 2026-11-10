След зачестилите атаки с дронове близо до териториалните води на България, у нас пристига председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Тя призова за прекратяване на огъня в Черно море и съобщи, че Европейската комисия насочва 50 милиона евро целево финансиране за Центъра за морска сигурност в Черно море. Фон дер Лайен направи това от Букурещ, където беше на посещение. Това е част от обиколката ѝ в черноморските страни, като тя включва и Турция.

"Трябва да укрепим капацитета си за реагиране при кризи по границите ни. Ужасяващите инциденти, които се случиха наскоро в Черно море, са ярък пример за това. Имам удоволствието да обявя допълнително финансиране в размер на 10 милиона евро за румънските власти за операции по търсене и спасяване", заяви Фон дер Лайен.

"Обстановката в областта на сигурността се влоши много по-бързо, отколкото някой от нас очакваше. И в този контекст приветствам по-тясното морско сътрудничество между Румъния, България и Турция", допълни тя.

Днес председателят на Европейската комисия ще се срещне с министър-председателя Румен Радев във Варна. Освен в България, обиколката на фон дер Лайен включва посещения и в Турция, и Румъния.

Какво предвижда визитата на председателя на Европейската комисия във Варна?

Румен Радев и председателят на Европейската комисия ще посетят учебния център по кибероперации във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. Мястото не е избрано случайно, тъй като акцентът е върху морската сигурност и отбранителното сътрудничество в контекста на атаките срещу търговските кораби.

Очаква се във Военноморското училище те да се запознаят с възможностите на специализирани центрове и лаборатории, разработващи различни решения в областта на киберсигурността, морското наблюдение, управлението на риска и високите технологии.

Премиерът и шефът на Еврокомисията ще проведат двустранна среща в резиденция „Евксиноград“. Очаква се именно там допълнително да бъдат обсъдени актуални предизвикателства, свързани със сигурността и ролята на Европейския съюз. След разговорите двамата ще дадат брифинг за представителите на медиите.