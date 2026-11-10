Сръбският регулаторен орган за електронни медии (РЕМ) наложи седемдневна забрана за излъчването на сутрешното предаване „Прве инфо“ по телевизия „Информер“ заради тежки нарушения на закона по време на предизборната кампания в страната.

Забраната влезе в сила на 10 ноември. Вместо обичайното сутрешно предаване телевизията излъчва тестова картина.

Мярката се отнася за часовия пояс между 7:00 и 8:30 ч. и обхваща както „Прве инфо“, така и други предавания с подобно съдържание.

Съветът на РЕМ обяви, че санкцията е наложена заради тежко нарушение на закона по време на предизборната кампания в страната.

„Информер“, която е таблоидна медия, близка до доскорошното управление в Сърбия, обяви, че ще предприеме правни действия срещу решението на регулатора.