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Сръбският регулаторен орган за електронни медии (РЕМ) наложи седемдневна забрана за излъчването на сутрешното предаване „Прве инфо“ по телевизия „Информер“ заради тежки нарушения на закона по време на предизборната кампания в страната.
Забраната влезе в сила на 10 ноември. Вместо обичайното сутрешно предаване телевизията излъчва тестова картина.
Мярката се отнася за часовия пояс между 7:00 и 8:30 ч. и обхваща както „Прве инфо“, така и други предавания с подобно съдържание.
Съветът на РЕМ обяви, че санкцията е наложена заради тежко нарушение на закона по време на предизборната кампания в страната.
„Информер“, която е таблоидна медия, близка до доскорошното управление в Сърбия, обяви, че ще предприеме правни действия срещу решението на регулатора.
Редактор: Калина Петкова