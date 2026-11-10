Двама младежи са привлечени като обвиняеми за хулиганство след нападение над парамедик и шофьор на линейка във Филиала за спешна медицинска помощ в Троян. Обвиненията срещу тях са за непристойни действия, грубо нарушаване на обществения ред и демонстрация на явно неуважение към обществото.

По данни на Районната прокуратура в Ловеч двамата - на 19 и 17 години - посетили спешния център, придружавайки свой приятел. Недоволни от отношението към тях, започнали саморазправа с шофьор на линейка и парамедик. Отправяли им обиди и заплахи, замахвали с нож и нанасяли удари с ръце.

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По досъдебното производство са извършени оглед и разпити на свидетели. Назначени са и съдебномедицински експертизи, които трябва да установят вида и степента на причинените телесни увреждания.

На 19-годишния обвиняем е наложена мярка за неотклонение „подписка“, а непълнолетният е поставен под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая. За престъплението законът предвижда до две години лишаване от свобода или пробация, както и обществено порицание. Разследването продължава.