Спешно търсят кръводарители за пострадалите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия”. МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” отправи апел за помощ.

„Някои от пациентите се нуждаят от спешно кръвопреливане. Всеки, който има възможност и отговаря на условията за кръводаряване, може да дари кръв всеки ден от 8 до 14:30 ч. в Кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен”, който се намира на първия етаж на ДКЦ - 2, бившата Трета поликлиника”, уточняват от лечебното заведение.

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