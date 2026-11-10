Първият ден от преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ в Абу Даби приключи. Информацията е подадена от Службата за външно разузнаване на Украйна.

Преговорите ще бъдат подновени утре сутрин. "Разговорите за днес току-що приключиха. Те ще бъдат подновени утре сутринта", се посочва в изявление на Службата.

До момента няма оповестена никаква информация за резултата от първия ден от преговорите.

В състава на украинската делегация влизат украинският главен преговарящ и ръководител на Службата за външно разузнаване на Украйна Рустем Умеров, началникът на канцеларията на украинския президент Кирило Буданов, председателят на парламентарната група на партия "Слуга на народа" Давид Арахамия, първият заместник-началник на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Сергий Кислиця и и заместник-началникът на Главното разузнавателно управление към Министерството на отбраната на Украйна Вадим Скибицки.

Основните приоритети на преговорите в Абу Даби са прекратяване на военните действия, договарянето на надеждни гаранции за сигурност след края на войната, икономическото възстановяване и развитие на Украйна, както и предприемането на хуманитарни мерки.

Преговорите в Абу Даби са първата тристранна среща от февруари и според пратеника на САЩ Джаред Къшнър неотдавнашни контакти с двете страни са "намалили различията".

По-рано днес руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия няма как да се съгласи на незабавно примирие в Украйна, без да знае какво следва след него. "По-мъдро би било първо да бъдат обсъдени параметрите на бъдещата архитектура на сигурността в Европа и чак след това спиране на огъня в Украйна", каза Лавров, като визира тристранните преговори в Абу Даби.