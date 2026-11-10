Мащабна международна полицейска операция срещу незаконното превеждане на мигранти от Африка към Европа завърши с над 260 ареста. Разкрити са 41 престъпни мрежи, а разследващите са започнали работа по повече от 430 случая. Резултатите бяха оповестени от Интерпол на 10 ноември.

Акцията с кодово наименование Communis Maris, което в превод от латински означава „Общо море“, е проведена от 5 до 8 октомври. В нея са участвали служби от 16 държави в Европа, Африка и Близкия изток. Координацията е осъществявана от Атина, а финансирането е осигурено от Европейския съюз.

Сред задържаните са 221 души, заподозрени в организиране на незаконно преминаване на граници, и 16 предполагаеми участници в трафик на хора. Още 25 души са арестувани за други престъпления, сред които изготвяне и използване на неистински документи.

Особено внимание по време на операцията е било отделено на опасните морски маршрути, използвани от каналджийските мрежи. Полицията е спряла няколко плавателни съда, превозващи мигранти при условия, застрашаващи живота им.

Край бреговете на Мароко е открита лодка със 70 души, сред които 30 непълнолетни. Пътниците са прекарали шест дни в открито море. При друга операция, край Мавритания, властите са прехванали дървен плавателен съд с 80 души, отплавал от Сенегал.

Проверки са извършени и на международни летища, включително в Гърция и Кипър. Там са установени случаи на пътуващи с фалшиви документи за самоличност, довели до допълнителни арести.

От Интерпол предупреждават, че престъпните групи печелят от отчаянието на хора, напускащи родните си държави заради войни, политическо преследване или тежки икономически условия. Мигрантите често стават жертви на изнудване и насилие, а превозването им с претоварени и технически неизправни лодки създава непосредствен риск за живота им.

В операцията са се включили общо 7660 служители на правоохранителните органи. Сред участвалите държави са Франция, Алжир, Гамбия, Либия, Малта, Мавритания, Сенегал, Сирия и Турция.