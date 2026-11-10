Ива Михайлова съобщи, че баба ѝ Илинка Кушовска е била задържана от властите в Северна Македония при преминаване на границата от България през пункта край Делчево.

По думите ѝ вече седем часа семейството няма информация за местонахождението на жената, която е на близо 70 години и страда от онкологично заболяване. Михайлова твърди, че последно е разговаряла с баба си малко след задържането, когато тя била силно уплашена. Впоследствие телефонът ѝ бил изключен.

Според Михайлова вероятната причина за задържането е намерението на македонските служби да разпитат възрастната жена за нейното местонахождение и дейност. Тя заявява, че се намира в болница в София и е готова лично да предостави необходимата информация. По думите ѝ адвокатът ѝ е потърсил съдействие от МВР на Северна Македония, но не е получил отговор къде се намира баба ѝ. Михайлова определя действията на властите като незаконни и настоява за незабавни обяснения. Тя съобщава още, че българското посолство е уведомено, и призовава българската държава да се намеси спешно.

Случаят идва на фона на продължаващите правни проблеми на самата Ива Михайлова в Северна Македония. Тя е подсъдима за тежка катастрофа с жертва, станала на територията на страната. След произшествието личните ѝ документи са били отнети и тя не е можела да напусне Северна Македония.

На 8 октомври стана ясно, че властите в Скопие са разрешили български медицински специалисти да прегледат Михайлова, която също е пострадала при катастрофата и се нуждае от лечение.

На 11 октомври Михайлова се прибра в България заедно с адвоката си Николай Димитров, въпреки че срещу нея имаше наложена забрана да напуска територията на Северна Македония. Ден по-късно, на 12 октомври, тя се появи пред столичната болница „Пирогов“, където потърси медицинска помощ заради здравословните си проблеми след тежката катастрофа в Кочани.

Завръщането ѝ предизвика въпроси как е успяла да премине границата при действащите ограничения. Властите в Скопие определиха напускането ѝ като бягство, но обстоятелствата около преминаването ѝ на българска територия останаха неизяснени.

Михайлова е подсъдима по дело за тежко пътнотранспортно произшествие с жертва, станало в Северна Македония. При катастрофата самата тя също е пострадала, като здравословното ѝ състояние и необходимостта от лечение в България се превърнаха в част от спора около случая.

На 13 октомври съдът в Кочани издаде заповед за ареста ѝ, а властите в Северна Македония поискаха нейното задържане и екстрадиция. От българското Министерство на вътрешните работи обаче заявиха, че няма да предприемат действия по издирването и екстрадирането ѝ. Тогава от ведомството уточниха, че за Михайлова няма издадена червена бюлетина на Интерпол.