Столичната община обмисля да забрани изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци до сивите контейнери. Това съобщи заместник-кметът по екология Николай Неделков пред журналисти в Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО).

Там той, кметът Васил Терзиев и директорът на предприятието Юлиан Даскалов представиха резултатите от работата на завода. Те отчетоха и напредъка по техническото му обновяване. Представиха и плановете за развитието му.

Неделков подготвя доклад до Столичния общински съвет. Той предвижда създаването на специални площадки, на които гражданите ще могат да предават безплатно едрогабаритни отпадъци.

За четири такива площадки вече са подадени документи в Регионалната инспекция по околната среда и водите. Те ще бъдат разположени в три района – една във „Витоша“, една в „Люлин“ и две във „Връбница“.

Очакванията са площадките да бъдат готови до края на лятото или началото на 2027 г. Неделков се надява и други районни кметове да заявят интерес към инициативата.

Предвижда се и изграждането на инсталация за обработка на едрогабаритни отпадъци. Там ще се преработват предмети, които могат да бъдат използвани повторно. След това отпадъците ще бъдат изпращани към депо. Според Неделков това ще улесни работата на общинските дружества „Софекострой“ и „Софинвест“.

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Общината разглежда и възможността гражданите да подават заявки за извозване на едрогабаритни отпадъци по телефон или имейл. Районните инспекторати ще обработват и одобряват заявките. След това на посочения адрес ще бъде изпращан камион за събиране на отпадъците.

Тази практика вече се прилага в няколко областни града. Според Неделков тя може да бъде въведена и в София.

Обсъжда се и възможността услугата да се предлага от общинското дружество „Софекострой“ срещу заплащане. Цените ще бъдат съобразени с тези на частните фирми. Така приходите ще остават в общинското дружество, обясни заместник-кметът.

През 2027 г. инициативата „МаГаТа фест“ също ще бъде разширена. Идеята е събитията да се провеждат почти всеки уикенд. Всеки административен район в София ще има между шест и седем издания годишно.

По време на инициативата гражданите ще могат да предават безплатно стари мебели и матраци, автомобилни гуми, опаковки, текстил и други отпадъци.

Припомняме, че през септември стотици жители на район „Слатина“ и съседните квартали предадоха над 4,5 тона отпадъци по време на първото издание на „МаГаТа фест“ в района.

Сред тях са 2 тона стари мебели и матраци, 1,5 тона автомобилни гуми и 500 кг опасни отпадъци от домакинствата. Събрани са още 200 кг текстил и обувки, 150 кг отпадъци от опаковки, 110 кг електрическо и електронно оборудване и 50 кг негодни батерии.