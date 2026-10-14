Снимка: Пресцентър на Столичната община
Няма да приемаме изнудване, заяви кметът на София Васил Терзиев след решението на ВАС
Върховният административен съд окончателно потвърди като законосъобразно прекратяването на обществената поръчка за районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“. Това съобщават пресцентъра на Столичната община.
“С това решение Върховният административен съд доказа, че нашата последователна позиция бе юридически и икономически издържана. Ние отказахме да подпишем дългосрочни договори при условията на монопол и оферти с цена, надвишаваща неколкократно пазарната логика. Не се огънахме пред натиска и доказахме, че Столичната община ще определя правилата в интерес на гражданите, а няма да приема изнудване“. Това заяви кметът на София Васил Терзиев, след като днес Столичната община спечели окончателно съдебния спор за прекратяването на обществената поръчка за сметосъбиране и почистване в Зона 1.
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Окончателното съдебно решение за Зона 1 отваря пътя на Столичната община към обявяването на нова обществена поръчка за районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“. В новия конкурс ще бъдат заложени още по-високи изисквания за качество, задължителна модерна техника, повече механизирано чистене и завишени санкции при неизпълнение.
От Столичната община подчертават, че сметосъбирането и почистването в Зона 1 и Зона 7 и към момента се извършват регулярно, по график и без риск за чистотата.
С Решение № 10063 от 14.10.2026 г. Върховният административен съд (ВАС) потвърди, че действията на общинската администрация са напълно законосъобразни и в защита на обществения интерес и парите на софиянци. Очаква се окончателното произнасяне на ВАС и по казуса за Зона 7 (районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица” - център).
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Решението на ВАС е логично продължение на актовете на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от август тази година (№ 757 и № 758), с които също бе потвърдено прекратяването на процедурите за Зона 1 и Зона 7. В своите мотиви КЗК изрично посочи, че Общината правилно е упражнила правото си на оперативна самостоятелност, за да гарантира реална състезателност и ефективно разходване на публичния ресурс.
Припомняме, че при провеждането на Мегапоръчката за чистотата на София, след отстраняването на участници с непрозрачни оферти, в Зона 1 и Зона 7 остана по един кандидат, чиито ценови предложения се оказаха прекомерно високи. Вместо да обвърже столицата с неизгодни 5-годишни договори, Столичната община прекрати процедурата и временно осигури обслужването чрез анекси на цена от 209 лв./тон – сума, която е почти два пъти по-ниска от исканите от кандидатите над 340–370 лв./тон.Редактор: Станимира Шикова
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