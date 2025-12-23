Решението на КЗК от 22 декември потвърждава, че там, където прекратихме процедури заради неразумни и необосновани оферти, сме били прави. Ще обжалваме пред ВАС връщането за преразглеждане на Зона 4. Това съобщи във Facebook кметът Васил Терзиев относно сметосъбирането.

„Така както никой не вярваше, че София ще издържи повече от две седмици без действащи договори – вече над два месеца градът не се предава. Така както никой не вярваше, че решенията ни по обществената поръчка са оправдани – КЗК се произнесе в наша полза по по-голямата част от тях", пише Терзиев. „Ще докажем, че е възможно да има качествена услуга на оправдани цени, дори в сметопочистването", добавя кметът.

В понеделник КЗК взе решения по жалби, свързани с обществени поръчки на Столичната община за събиране и транспортиране на отпадъци, както и за зимно поддържане на пътища в природния парк „Витоша“, припомня БТА. Обществената поръчка на СО за събиране и транспортиране на отпадъци е разделена на седем обособени позиции, групирани по административни райони, като по пет обособени позиции са постановени решения на възложителя – четири за прекратяване на процедурите и една за избор на изпълнител. По тях в КЗК са постъпили общо седем жалби от участници.

По две от обособените позиции има избрани изпълнители, решенията са в срок за обжалване, но към момента няма постъпили жалби в Комисията. По четири от обжалваните позиции КЗК остави без уважение подадените жалби и потвърди решенията на възложителя за прекратяване на процедурите, а по една – връща процедурата на общината за преразглеждане.

От Столичната община допълниха, че решението в значителна степен потвърждава законосъобразността и обосноваността на предприетите действия и показва, че трудните решения са били взети в защита на обществения интерес и на средствата на столичани.

По отношение на Зона 4 (районите „Сердика“, „Илинден“ и „Надежда“) КЗК уважава жалбите на двама участници и връща процедурата за преразглеждане. Комисията приема, че част от мотивите за отстраняване следва да бъдат по-прецизно аргументирани и подкрепени с допълнителна конкретика.

От СО казват, че КЗК не задължава Общината да сключва договор, Комисията не се произнася по изгодността на офертите както и, че решението касае процесуални въпроси, а не принципната позиция на Общината. Тази част от решението на КЗК Общината ще обжалва пред ВАС. От СО гарантират, че услугата няма да прекъсва, докато текат процедурите и съдебните производства. Това ще стане чрез временни решения, развитие на общинския капацитет и активна работа на терен. Паралелно с това се изгражда дългосрочен модел, който да осигури стабилност, по-високо качество и контрол върху разходите.

Редактор: Ина Григорова