Нови договори със сметосъбиращи фирми не могат да се сключват, докато Комисията за защита на конкуренцията не се произнесе по обжалваните процедури. Това обясни Цветомир Петров, председател на Столичния общински съвет в предаването „Денят на живо”. Той апелира КЗК да задвижи максимално бързо разглеждането на жалбите. Конкретно жителите на „Люлин” бяха призовани да не изхвърлят едрогабаритни отпадъци и да използват масово цветните контейнери. Петров отбеляза, че от началото на седмицата има подобрение в голяма част от микрорайоните. Очаква се в следващите два-три дни от всички райони на „Люлин” да се извозват боклуците редовно. Той каза, че през уикенда ще има акция за събиране на едрогабаритни отпадъци в квартала.

Председателят на СОС подчерта, че постоянно се търсят възможности за наем на камиони и техника, назначаването на хора, за да има нормално светоизвозване. Той намекна, че може би нарочно някои фирми отказват да отдават под наем или продават камиони. За затрудненията при бъдещ снеговалеж Петров каза: „Няма да е най-доброто положение ако завали голям сняг, но с общи усилия ще се справим”.

Допълнителни камиони и техника ще събират боклука в "Люлин"

По темата с вероятността бюджетът на държавата да не бъде приет Цветомир Петров изтъкна, че така и общината няма да може да приеме нов бюджет, защото делегираната част от него трябва да се приеме от Народното събрание. Той добави, че болшинство от подписаните плащания от държавата към общината за проекти не са постъпили. „Има гласувани 150 милиона лева, подписани 38 милиона, изплатени едва 260 000 лева”, заяви Петров и допълни, че за ремонта на бул. Стамболийски, който е извършен вече над 70%, не са постъпили никакви плащания.

Цветомир Петров защити новите цени за паркиране в София и припомни, че последната актуализация е от 2012 г., а сумата като процент от средната работна заплата се понижава.

