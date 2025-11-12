Столичната община обяви решението на комисията по мегапоръчката за чистотата в София - за 1-ва и 7-а от седемте обявени позиции. То е изпратено към Агенцията за обществени поръчки.

♦ За Зона 1, районите “Средец”, “Лозенец” и “Студентски”, договорът изтича на 27 декември - обществената поръчка се прекратява, поради липса на конкуренция.

♦ За Зона 7, районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“, договорът също изтича на 27 декември - решението също е да се прекрати процедурата поради липса на конкуренция.

Тази година изтичат 7 от договорите с фирмите за почистване и сметосъбиране на 20 от 24 района на София, което налага да бъдат подписани нови споразумения. Столичната община обяви в началото на юни обществените поръчки с обща прогнозна стойност 515 473 737 лева с ДДС за пет години.

На 4 октомври СО обяви кризисна организация на сметопочистването в районите “Люлин” и “Красно село”, след като договорът за тази зона изтече, преди да бъде подписано ново споразумение. До това се стигна, след като кметът Васил Терзиев отказа да подпише договор с единствения останал кандидат. Мотивът - да бъдат предпазени столичани от последствията при необосновано високата цена, предложена от класирания кандидат.

СО прекратява поръчката за сметопочистването в нови 3 района в София

Какво следва оттук нататък:

Планът на общината за 1-ва и 7-а зона е да премине към процедура за директно договаряне, след изтичане на сроковете за обжалване. Покана за директно договаряне може да получи всеки един от участниците в мегапоръчката, както и други фирми, които не са участвали до този момент в процедурата.

Междувременно Столичната община работи в спешен порядък за повишаване на общинския капацитет за сметопочистване. Зам.-кметът на СО по екология Надежда Бобчева внесе в Столичния общински съвет доклад за увеличаване на щатната численост на СПТО от 307 на 489 служители, както и разширяване на структурата и имуществото му, за да отговори на новите изисквания и натовареност в управлението на отпадъците в София.

Столичният общински съвет единодушно прие на 9 октомври доклада на Васил Терзиев, с който се дава съгласие Общинското дружество „Софекострой“ ЕАД да използва собствени и заемни средства в размер до 9 млн. лв. с ДДС за закупуване на специализирана техника, необходима за сметопочистване.

Редактор: Цветина Петрова