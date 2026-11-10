Предупреждение за влошаващата се метеорологична обстановка точно в този участъка на магистрала „Тракия“ е получено посредством интерактивна карта, а камерите на АПИ са заснели около два часа преди събитието и са показали в реално време, че мъглата започва да пада. Това заяви в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS Георги Гълъбов от Института по пътна безопасност.

„Още през юли представихме една интерактивна карта, която показва възможностите за следене в реално време на скоростни нарушения. В последствие от Министерството на транспорта се свързаха с фирмата, която разработи тази карта, и още вчера те са получили предупреждение от системата, която е разработена, точно за да извършва превенция, че ще има влошени метеорологични условия точно в този участък на магистралата и е добре да се предприемат някакви мерки. Дори камерите на АПИ са заснели около два часа преди събитието и са показали в реално време, че мъглата започва да пада“, обясни той.

Гълъбов беше категоричен, че за метеорологичните причини за тази трагедия не може да се говори като за нещо внезапно, за което държавата не е имала технологията и ресурсите, с които да предотврати трагедията. „Плашещото е, че тези ресурси са налични и никой не е предприел мерки. При такива ситуации най-малкото първо трябва да се обработи настилката, за да се предотврати появата на черен лед. Второ, ако преценят, че мъглата ще е толкова гъста, може да започнат някакво поетапно ограничаване или направо спиране на движението в този участък. По-добре 2-3 часа никой да не се движи или трафикът да е със силно ограничен капацитет, отколкото да се случи това“, подчерта той.

Георги Гълъбов каза още, че камерите на АПИ показват в реално време и колко нарушители са нарушили средната скорост в този участък. Според него те със сигурност са могли да преценят, че в този участък, където е силно ограничена видимостта, има хора, които се движат с висока скорост.

„Не е логично да не бъде изпратен някакъв патрул, те няколко часа подред наблюдават, че мъглата пада“, заяви Гълъбов.

Целия разговор гледайте във видеото.

ВСИЧКО ЗА ТЕЖКАТА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА „ТРАКИЯ” ЧЕТЕТЕ ТУК