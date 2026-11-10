Международни лидери изказаха съжаление и изразиха съпричастност заради трагедията на автомагистрала „Тракия“, при която във верижна катастрофа с над 70 автомобили и камиони, загинаха 12 души, а други 51 бяха ранени.

Урсула фон дер Лайен с думи на съпричастност към засегнатите семейства

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е на посещение у нас, отправи думи на съпричастност към засегнатите семейства и благодари на спасителните екипи, работещи на мястото на произшествието.

Никушор Дан: Румъния е солидарна с България и нейния народ в този труден момент

Президентът на Румъния Никушор Дан изрази искрените си съболезнования към семействата и близките на жертвите, и отправи пожелания за бързо възстановяване на ранените.

„С голяма тъга научих за трагичния пътен инцидент в България, близо до Ямбол, който отне живота на много хора и остави още повече ранени. Бях информиран, че сред ранените има и румънски гражданин, който в момента получава медицинска помощ. Румъния е солидарна с България и нейния народ в този труден момент“, написа Никушор в социалната мрежа Х.

I have learned with great sorrow of the tragic road accident in Bulgaria, near Yambol, which has claimed many lives and left many more injured. My heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims, and my wishes for a swift recovery to all those wounded. I have been informed a Romanian citizen is also among the wounded and receiving medical care. Romania stands with Bulgaria and its people in this difficult moment. @IlianaIotova — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 10, 2026

Румънският външен министър Дан Некулаеску също поднесе съболезнования за жертвите на катастрофите.

We express our deepest condolences following the tragic accident on a highway in Bulgaria. Our thoughts are with the victims, their families and all those affected by this tragedy. We wish the injured a full and speedy recovery. A Romanian citizen is also among the wounded and is currently receiving medical attention. Our consular teams are ready to provide assistance. @vpetrova_mfa — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) November 10, 2026

„Изказваме най-дълбоките си съболезнования по повод трагичния инцидент, случил се на магистрала в България. Мислите ни са с пострадалите, техните семейства и всички, засегнати от тази трагедия. Пожелаваме на ранените пълно и бързо възстановяване“, пише той на официалния си профил в социалната мрежа „Екс“.

Гордана Силяновска: Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска изрази съболезнования към семействата, които са загубили свои близки, и към народа на България.

„Бях дълбоко разтревожена, когато научих за трагичната верижна катастрофа на магистрала „Тракия“ в България, която отне живота на десетки хора и доведе до раняването на поне 48 души. Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия. Пожелавам на ранените сили, пълно и бързо възстановяване“, написа Гордановска в социалната мрежа Х.

🇲🇰 🇧🇬 I was profoundly distressed to learn of the tragic chain-reaction collision near Zimnitsa on Bulgaria’s Trakia motorway, claiming more than tens of lives, while leaving at least 48 people injured. I extend my heartfelt condolences to President @IlianaIotova, to the families who have lost their loved ones, and to the people of Bulgaria. My thoughts are with all those affected by this tragedy. I wish the injured strength and a full and speedy recovery. — Гордана Сиљановска Давкова (Gordana Siljanovska) (@gogamkd) November 10, 2026

Андрей Сибига: Като нация, която всеки ден губи невинни човешки животи заради руската агресия, Украйна добре познава тази болка и е съпричастна с България

Украйна изрази съболезнования към България за жертвите на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха най-малко 12 души, а 48 бяха ранени. Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че страната му разбира болката от загубата на човешки животи.

„Трагични новини идват от България, където ужасяваща верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ отне живота на най-малко 11 души и остави 48 ранени“, написа Сибига в социалната мрежа X.

„Изказвам искрените си съболезнования на семействата на загиналите. Пожелавам бързо и пълно възстановяване на всички пострадали. Като нация, която всеки ден губи невинни човешки животи заради руската агресия, Украйна добре познава тази болка и е съпричастна с България“, подчерта Сибига.

Володимир Зеленски: Украйна изразява солидарност с българския народ

Украинският президент Володимир Зеленски също изказа съболезнования след трагедията.

We extend our condolences to Prime Minister of the Republic of Bulgaria @RumenRadevPM, as well as to the families and loved ones of those who lost their lives in today's tragic accident in Bulgaria. A tremendous loss! Ukraine stands in solidarity with the Bulgarian people. We wish strength to all rescuers, medical professionals and everyone involved in assisting the injured. We wish a swift recovery to all those affected. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2026

"Изказваме съболезнованията си на министър-председателя на Република България Румен Радев, както и на семействата и близките на загиналите при днешния трагичен инцидент в България. Огромна загуба! Украйна изразява солидарност с българския народ. Пожелаваме сили на всички спасители, медицински специалисти и на всички, които участват в оказването на помощ на пострадалите. Пожелаваме бързо възстановяване на всички засегнати", написа украинският президент в Х.

Посолството на САЩ: Съпричастни сме с всички засегнати

Посолството на САЩ изказа искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите при трагичните катастрофи на автомагистрала „Тракия“.

"Съпричастни сме с всички засегнати и желаем бързо и пълно възстановяване на пострадалите. В този труден момент сме съпричастни с болката на българския народ", пишат от посолството.

Антонио Коща: Дълбоко съм натъжен да науча за трагичния инцидент в България

Председателят на Европейския съвет Антионио Коща изрази съболезнования на семействата и близките на загиналите.

I am deeply saddened to learn of the tragic traffic accident in Bulgaria this morning. My sincere condolences to the families and loved ones of the victims. I wish all those injured a swift recovery. — António Costa (@eucopresident) November 10, 2026

"Дълбоко съм натъжен да науча за трагичния пътнотранспортен инцидент в България тази сутрин. Изказвам искрени съболезнования на семействата и близките на жертвите. Пожелавам на всички ранени бързо възстановяване", написа той в Х.

Роберта Мецола: В този труден момент мислите и сърцата ни са с всички засегнати от трагедията

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви, че Европа споделя болката на България и скърби заедно с българския народ.

Ужасни новини от България тази сутрин. Моите искрени съболезнования към семействата и близките на жертвите на трагичната катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Благодарност към спасителните служби и медицинските екипи, които работят неуморно на мястото на инцидента. В този тежък момент мислите и сърцата ни са с всички засегнати от трагедията. Европа споделя болката на България и скърби заедно с българския народ 🇪🇺🇧🇬 — Roberta Metsola (@EP_President) November 10, 2026

„Ужасни новини от България тази сутрин. Искрените ми съболезнования на семействата и близките на жертвите на трагичната катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Благодарност към спасителните служби и медицинските екипи, които работят неуморно на мястото на инцидента. В този труден момент мислите и сърцата ни са с всички засегнати от трагедията. Европа споделя болката на България и скърби заедно с българския народ“, заяви Мецола.

Петер Пелегрин: Словакия е солидарна с България в този труден момент

Президентът на Словакия Петер Пелегрини изрази съболезнования лично към българския държавен глава Илияна Йотова, семействата на загиналите и целия български народ.

Deeply saddened by the tragic accident near Yambol, Bulgaria. On behalf of the citizens of Slovakia, I extend my heartfelt condolences to President Iliana Iotova, the families who lost their loved ones, and the entire Bulgarian nation. Our thoughts are with all those affected, and we wish the injured a full and speedy recovery. Slovakia stands in solidarity with Bulgaria in this difficult time. 🇸🇰🇧🇬 — Peter Pellegrini (@PellegriniP_) November 10, 2026

„С голяма тъга научих за трагичната катастрофа край Ямбол, България. От името на гражданите на Словакия изказвам искрените си съболезнования на президента Илияна Йотова, на семействата, загубили своите близки, и на целия български народ. Мислите ни са с всички засегнати и пожелаваме на ранените пълно и бързо възстановяване. Словакия е солидарна с България в този труден момент“, заяви Пелегрини в Х.

Ферит Ходжа: Мислите ни и искрените ни съболезнования са със семействата и близките на жертвите

Министърът за Европа и външните работи на Албания Ферит Ходжа също отправи послание към българските власти и граждани.

Deeply saddened by the tragic accident in #Bulgaria, which has claimed many lives and left others injured. Our thoughts and heartfelt condolences are with the families and loved ones of the victims, and with the people and Government of Bulgaria. We sincerely wish a swift and full recovery to all those injured and strength to everyone affected by this tragedy. @vpetrova_mfa — Ferit Hoxha🇦🇱 (@HoxhaFer) November 10, 2026

„Трагичната катастрофа в България, която отне много човешки животи и остави други ранени, ме изпълва с огромна тъга. Мислите ни и искрените ни съболезнования са със семействата и близките на жертвите, както и с народа и правителството на България. Искрено пожелаваме бързо и пълно възстановяване на всички пострадали и сили на всеки, засегнат от тази трагедия“, заяви Ходжа.

Едгарс Ринкевичс: Изказвам най-искрените си съболезнования на семействата и близките на хората, загубили живота си

Президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс изрази съпричастност към семействата на загиналите.

I am deeply saddened to learn of the tragic road accident in Bulgaria. I express my deepest condolences to the families and loved ones of those who lost their lives. My thoughts are with the injured, whom I wish a speedy recovery. @IlianaIotova — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 10, 2026

„С голяма тъга научих за трагичната пътна катастрофа в България. Изказвам най-искрените си съболезнования на семействата и близките на хората, загубили живота си. Мислите ми са и с ранените, на които пожелавам бързо възстановяване“, написа той.

Маргус Цахкина: Мисля и за ранените и техните семейства с надеждата за пълното им възстановяване

Естонският външен министър Маргус Цахкна също изрази подкрепа за пострадалите и техните семейства.

Heartbreaking news from Bulgaria. My thoughts are with everyone affected by the terrible motorway accident. My sincere condolences to those who have lost loved ones. I am thinking, too, of the injured and their families, and hoping for a full recovery. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 10, 2026

„Покъртителни новини от България. Мислите ми са с всички засегнати от ужасната катастрофа на магистралата. Искрените ми съболезнования на хората, загубили свои близки. Мисля и за ранените и техните семейства с надеждата за пълното им възстановяване“, заяви Цахкна.

Кястутис Будрис: Изразяваме искрената си благодарност и уважение към спасителите и служителите на спешните служби

Министърът на външните работи на Литва Кястутис Будрис изрази съболезнования към близките на жертвите и благодари на спасителните екипи.

🇱🇹🇧🇬 My deepest sympathies to the families of the victims of the tragic accident on #Bulgaria’s Trakia Highway and to all the people of Bulgaria. We wish a speedy recovery to the injured and express our sincere gratitude and respect to the rescuers and emergency personnel responding to this tragedy — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) November 10, 2026

„Най-искрените ми съболезнования на семействата на жертвите на трагичната катастрофа на автомагистрала „Тракия“ в България и на целия български народ. Пожелаваме бързо възстановяване на ранените и изразяваме искрената си благодарност и уважение към спасителите и служителите на спешните служби, които се отзоваха на тази трагедия“, посочи Будрис.

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