Португалия се подготвя за преминаването на мощната буря „Чарлз“, която се очаква да достигне континенталната част на страната в сряда, 11 ноември. Заради прогнозите за ураганни пориви на вятъра и интензивни валежи властите разпоредиха затварянето на училищата и държавните учреждения, които не предоставят услуги от първа необходимост.

За осем области, сред които и столицата Лисабон, е обявен червен код - най-високата степен на предупреждение за опасни метеорологични явления. Очаква се скоростта на вятъра да достигне 120–140 км/ч, а проливните дъждове да създадат сериозен риск от наводнения, особено в градските райони.

Според прогнозите бурята първо ще премине през остров Мадейра късно на 10 ноември, а на следващата сутрин ще достигне континенталната част на страната. Освен силния вятър и поройните дъждове се очакват гръмотевични бури и вълни с височина до 4-5 метра.

Като превантивна мярка местните власти ограничават дейностите на открито и достъпа до паркове и градини.

Българското Министерство на външните работи призова сънародниците ни, които се намират в засегнатите райони, да избягват пътувания, освен при крайна необходимост, и да следват указанията на местните власти.

Предупреждението се отнася за областите Лейрия, Сантарем, Порталегре, Лисабон, Сетубал, Евора, Бежа и Фаро, както и за остров Мадейра. Според информацията на МВнР червеният код за опасно силен вятър ще бъде в сила от 09:00 до 21:00 часа местно време на 11 ноември.

При необходимост от спешно съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството ни в Лисабон на телефоните +351 213971713, +351 213976364 и +351 213976367. Денонощният телефон за спешни случаи е +351 933611337, а електронният адрес – Embassy.Lisbon@mfa.bg.

На разположение са и дежурните линии на Ситуационния център на МВнР: +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56** и +359 893 339 616, както и електронната поща crisis@mfa.bg.

От външното министерство напомнят, че пътуващите и пребиваващите в чужбина могат да се регистрират и чрез услугата „Пътувам за…“ на официалния сайт на ведомството.