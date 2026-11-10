Загубата на републиканците на междинните избори в САЩ, недоволството от управлението на Доналд Тръмп и отражението на американската политика върху Европа бяха сред основните теми в предаването „Челюсти“. В студиото политическият анализатор Георги Харизанов и бившият евродепутат Ангел Джамбазки обсъдиха доколко изборният резултат представлява наказателен вот срещу американския президент.

Преди началото на политическия дебат двамата коментираха и трагедията на автомагистрала „Тракия“. Харизанов изрази съболезнования към близките на загиналите и призова шофьорите към повече внимание, като подчерта, че причините за катастрофите трябва да бъдат установени от експертите. Според Джамбазки подобни инциденти поставят въпроси както за състоянието на пътната инфраструктура, така и за контрола върху движението и поведението на водачите, включително на тежкотоварните автомобили.

Според Георги Харизанов резултатите от междинните избори не бива да се определят като безпрецедентен разгром за републиканците. Той припомни, че в американската политическа история управляващите партии са претърпявали и по-тежки поражения по средата на президентския мандат.

Анализаторът обаче призна, че вотът е израз на недоволство от Доналд Тръмп. Като основни причини посочи войната с Иран, високите цени на горивата и все по-трудния достъп до жилища, стоки и услуги. По думите му част от младите избиратели, подкрепили Тръмп на президентските избори, сега са се насочили към демократите. „Той е поляризираща личност - хората или много го харесват, или много го мразят“, коментира Харизанов.

Според него политическият стил, който е помогнал на Тръмп да спечели изборите, вече не е достатъчен, за да задържи обществената подкрепа. „По време на управление трябват конкретни резултати. Трябва, когато човек отиде на бензиностанцията, да не се притеснява за цената, а когато отиде в магазина, да може да напълни количката и да нахрани семейството си“, заяви анализаторът.

Ангел Джамбазки насочи вниманието към отношенията между Вашингтон и Брюксел. Според него ръководството на Европейския съюз няма основание да отправя критики към американския президент, тъй като самото то носи отговорност за проблемите в европейската икономика.

Бившият евродепутат определи политиката на Европейската комисия като непоследователна и заяви, че решенията на европейските институции допринасят за икономическите затруднения на Стария континент.

Джамбазки се съгласи с Харизанов, че поскъпването на живота е сред факторите за загубата на републиканците, но оспори и намеренията на демократите да разследват евентуална корупция в администрацията на Тръмп.

В тази връзка той припомни случая със сина на бившия президент Джо Байдън – Хънтър Байдън, и помилването му от неговия баща. Според Джамбазки този случай поставя под съмнение моралната позиция на демократите, когато обвиняват политическите си опоненти в корупция.

Дебатът очерта две различни гледни точки към политическите промени отвъд Атлантическия океан – доколко недоволството от Тръмп е резултат от икономическите затруднения на американците и какви основания има Европа да очаква промяна в отношенията си със Съединените щати.

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