Няколко тежки верижни катастрофи затвориха автомагистрала „Тракия“ в двете посоки в района на Ямбол сутринта на 10 ноември. В произшествията между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ участвали над 80 леки и тежкотоварни автомобила. При трагедията загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени.

Това не е първата тежка верижна катастрофа на българска магистрала.

Тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“, 8 октомври 2015 г.

На 8 октомври 2015 г. в тунел „Витиня“ на магистрала „Хемус“ става тежък верижен удар. При изключително хлъзгава настилка, лошо осветление и липса на достатъчна вентилация в тунела се стигна до сблъсък между бус и тир. Около 50 коли и камиони се удрят в тях. Трагедията отне живота на трима души, а 14 останаха с тежки физически и психически травми.

Край Вакарел на АМ „Тракия“, 5 юли 2017 г.

На 5 юли 2017 г. се случи мащабна верижна катастрофа с над 40 автомобила в района на Вакарел. Тя стана на около 25-ия километър на магистрала „Тракия“ в посока София. Причината отново беше гъстата мъгла в района и несъобразената скорост. При инцидента загина един човек, а над 30 бяха ранени.

На АМ „Струма“, 5 февруари 2019 г.

В района между Сандански и село Дамяница при гъста мъгла и несъобразена скорост над 20 автомобила попаднаха във верижна катастрофа около 8 часа на 5 февруари 2019 г. в платното за София. Тогава един мъж загина, а други 14 бяха ранени. Електронните табели на магистралата не бяха предупредили за мъглата в района.

ВСИЧКО ЗА ТЕЖКАТА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА „ТРАКИЯ” ЧЕТЕТЕ ТУК