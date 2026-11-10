По-високи сметки за ток за бизнеса ще намерят отражение в етикетите на стоките и услугите в магазините. Бизнесът няма да остави себе си да фалира, всички български граждани ще платят сметката. Това коментира в предаването „Денят на живо” депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на енергетиката Жечо Станков.

Той смята, че инфлацията ще е по-висока от очакваното. „Аз лично мисля, че до края на годината ще имаме над 8% инфлация. И то единствено и само заради изпускането на цените на горивата, тока и природния газ”, каза Станков.

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Цените на енергийните ресурси се дължат на различни фактори, обясни той. Единият е ниското ниво на река Дунав. Това накара ядрените централи в Румъния и Унгария да спрат работа. Освен това един от ядрените блокове на българската АЕЦ е спрян за планов годишен ремонт.

„Евтината енергия в микса е малко, количеството енергия на пазара е по-малко, отколкото през други години по същото време, а консумацията е запазена”, обясни Станков.

Според него държавата трябва да даде компенсации на бизнеса. „Такива средства са налични във Фонд „Сигурност на електроенергийната система”. Той събира 5% от приходите на всяко дружество, което произвежда електроенергия, както и над лимитите за ядрената централа, въглишните централи и за водно-електрическите централи на НЕК. По мои скромни изчисления това са около 400 милиона, които ще влязат в повече в техните сметки”, каза Станков. Според него държавата трябваше да се намеси, за да държи цената ниска.

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