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Поклонението в ритуалната зала на Траурен парк "Север" започна в 11 часа
Близки, приятели, фенове и легенди на "Ботев" (Пловдив) изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път. Поклонението в ритуалната зала на Траурен парк "Север" започна в 11 часа.
За да се сбогуват с 53-годишния Филипов, дойдоха хора от първия отбор на "Ботев", чийто собственик беше бизнесменът.
На поклонението присъстваха още Ивелин Попов, Александър Александров-Кривия и бившият наставник на "Ботев" Николай Киров.
Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е открито, няма и преки свидетели
Снимка: БГНЕС
Припомняме, че Илиян Филипов беше застрелян в нощта срещу 30 септември. Задържан за убийството е Славчо Мегеров - бивш служител на жертвата. Като възможен мотив за престъплението се посочват неуредени финансови отношения.
Снимка: БГНЕС
Бизнесът на Илиян Филипов включва интереси в общо над 60 свързани юридически лица. Основната фирма на убития през последните две десетилетия е ПИМК ООД. Филипов нашумя през последната година със спасяването на "Ботев" от задаващия се финансов колапс.
Снимка: БГНЕС
Той е седмият ликвидиран футболен бос под тепетата. Останалите са Георги Илиев, Николай Попов - Мартеницата, Петър Петров - Пешо Патерицата, Георги Калапатиров - Италианеца, Александър Тасев - Остапа и Георги Проданов.Редактор: Дарина Методиева
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