Оръжието, с което беше застрелян Илиян Филипов, все още не е открито. Няма и преки свидетели на убийството на бизнесмена на 30 септември в жилищна кооперация в Пловдив. Това стана ясно след заседанието на Окръжния съд в Пловдив в неделя, на което магистратите решиха да оставят в ареста задържаният за покушението 51-годишен Славчо Мегеров. Престъплението е квалифицирано като предумишлено, а първоначалните данни сочат, че мотивът за него са неуредени финансови отношения. Съдът прие, че по делото са налице достатъчно доказателствата, че Мегеров е свързан с убийството, както и че има реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, ако бъде пуснат на свобода. Решението на Окръжния съд в Пловдив не е окончателно и обвиняемият може да го обжалва още следващата седмица.

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От прокуратурата и полицията уточниха, че проверяват и версиите дали Мегеров е имал съучастници, или е изпълнявал поръчка.

На заседанието по мярката на Мегеров в неделя бяха изнесени за пръв път данни, от които стана ясно, че в основата на убийството стои така нареченото „черно тото“, в което според магистратите са участвали и жертвата, и задържаният. От прокуратурата твърдят, че Мегеров е дължал голяма сума пари на Филипов и именно това е причината за тежкото криминално престъпление. Засега обаче от държавното обвинение не знаят какъв е точният размер на сумата, която е трябвало да бъде изплатена на бизнесмена. Според неофициална информация става дума за няколко милиона лева, дължими от последните две години. Информацията е събрана като свидетелски показания от близкия кръг на убития, посочиха от прокуратурата.

Съдът остави в ареста Мегеров, обвинен в убийството на Илиян Филипов (ВИДЕО+СНИМКИ)

Делото се гледаше от съдия Петко Минев, който беше и магистратът, оставил в ареста и непълнолетните за убийството на Младежкия хълм.

В съдебната зала стана ясно още, че Филипов е убит с един куршум в главата. Това е доказала извършената аутопсия. Съдът разполага и с доказателства от иззетите записи от охранителни камери в района, които са проследили движението на Мегеров във фаталната нощ - как се приближава до кооперацията, влиза в нея и след това я напуска.

В съдебната зала стана ясно, че мъжът се е движил из Пловдив с личния автомобил на сестра си. След извършеното престъпление той изхвърлил в контейнер дрехите, които носел в момента на убийството, върнал автомобила пред дома на собственичката му и потеглил с колата, с която по-късно беше задържан в София.

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Сигналът за убийството е подаден от жена, с която жертвата бил в близки отношения. Тя се прибрала в кооперацията по-рано от него. Влизайки в сградата, забелязала мъж, който слиза по стълбите. Видяла, че в едната си ръка той държал пистолет. Веднага се обадила на Филипов, за да му съобщи какво се случва. 15 минути по-късно той пристигнал и тогава се стигнало до фаталния изстрел във фоайето на жилищната сграда.

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