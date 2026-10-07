28,4% от младите хора в България (16-29 години) никога не са извършвали физическа активност извън работата, сочат данни на Евростат за 2025 година.

Изследването очертава отчетлив контраст в здравното поведение на младите европейци. 73,1 на сто от хората на възраст между 16 и 29 години в Европейския съюз са извършвали физическа активност поне веднъж седмично. В същото време 16,3% от младите европейци никога не са извършвали физическа активност извън работата. Освен България, с едни от най-високите дялове на неактивност се открояват Малта (31,0%) и Португалия (28,5%).

Този резултат придобива още по-голяма тежест при сравнението с останалата част от Европа. В Гърция, Дания, Финландия и Нидерландия делът на младите, които не извършват физическа активност извън работата, е под 3%. Разликата с България е повече от десеткратна.

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Тези числа не означават, че младите българи са по-малко активни от по-възрастните поколения в относителен план. Напротив, данните показват значително предимство на младите спрямо общото население. Проблемът е, че изходната позиция на България остава неблагоприятна спрямо европейските стандарти.

Картината става по-сложна при съпоставяне с други показатели. Само 4% от младите българи на 16-29 години са класифицирани като хора със затлъстяване, което е сред най-ниските стойности в ЕС и е значително под европейските 7,8%. В същото време 18,4 на сто от младите българи ежедневно употребяват тютюн или свързани с него продукти в сравнение с 14,6% средно за ЕС. България е сред страните с най-висок дял по този показател.

Европейската статистика показва и положителна тенденция при алкохола. Делът на младите в ЕС, които не са употребявали алкохол през последните 12 месеца, се е увеличил от 34,6% през 2022 г. на 38,9% през 2025 г.

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В този контекст данните за България очертават противоречива картина. Младото поколение има естествено здравно предимство и по-нисък дял на затлъстяване, но физическата активност остава значително по-слабо разпространена в сравнение с редица европейски общества. В същото време употребата на тютюневи и никотинови продукти е над средната за ЕС. Това превръща здравното поведение на младежите не просто в индивидуална характеристика, а в показател за средата, навиците и обществените политики, които ще определят здравния профил на следващите десетилетия.

Редактор: Цвета Лазаркова