Британската полиция задържа още един човек в рамките на разследването за предполагаема подготовка на терористичен акт край военновъздушната база „Феърфорд“ в Глостършир. Арестуваният е 22-годишен британски гражданин, съобщиха от службата за борба с тероризма.

Мъжът е задържан в Уестминстър, Лондон. Арестът е свързан с инцидента от 27 септември край базата на Кралските военновъздушни сили.

Британско-ирански гражданин е арестуван заради инцидента в RAF Fairford

Така броят на задържаните по разследването достигна седем, но обвинения не са повдигнати на нито един от тях. Старшият национален координатор за борба с тероризма Вики Еванс заяви, че разследващите продължават да работят по множество версии и направления.

Разследването започна на 27 септември, след като властите получили сигнал за три подозрителни превозни средства в близост до авиобазата. Заради потенциалната заплаха беше обявен сериозен инцидент, а хората от десетки жилища в района бяха евакуирани като предпазна мярка.

Същия ден полицията задържа петима мъже на възраст между 23 и 25 години. Първоначално те бяха заподозрени в престъпления, свързани с взривни вещества, а впоследствие разследването обхвана и подозрения за подготовка на терористичен акт.

Петимата по-късно бяха освободени под гаранция, докато разследването продължава. От полицията определиха решението като част от стратегията на разследващите.

Освободиха под гаранция петимата британци, задържани за предполагаем заговор за нападение срещу базата във Феърфорд

На 1 октомври последва шести арест. В Уестминстър беше задържан 25-годишен мъж с двойно британско и иранско гражданство. Впоследствие и той беше освободен под гаранция.

„Феърфорд“ е база на Кралските военновъздушни сили, която от десетилетия се използва и от Военновъздушните сили на САЩ. В неделя стана ясно, че американските бомбардировачи, разположени там, са напуснали базата и са се върнали в Съединените щати.

Редактор: Цветина Петкова