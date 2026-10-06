Само ден преди да бъде отбелязана 70-ата годишнина от антисъветското въстание в Унгария през 1956 г. властите в Будапеща ще започнат да публикуват десетки хиляди досиета от комунистическата епоха. Годишнината ще бъде отбелязана на 23 октомври, а на унгарците ще бъде даден достъп до списъци с информатори и сътрудници, използвани от бившите служби за държавна сигурност.

Публикуването на досиетата е част от ангажимента на министър-председателя Петер Мадяр да направи обществено достояние архивите, съхранявани в огромно подземно хранилище в Будапеща, и да позволи на унгарците да се изправят пред своето тоталитарно минало.

Въпреки че комунистическото управление приключи през 1989 г., Унгария забави пълното разкриване на досиетата заради липса на силна политическа воля у поредица от правителства. Досега, освен изследователите, обикновените граждани можеха да поискат достъп само до собствените си досиета или до тези на близки роднини, но сега всеки ще може да извършва търсене в онлайн базата данни.

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По време на Студената война службите за сигурност в Източна Европа, включително и в България, разчитали на сътрудници, вербувани сред населението, често чрез изнудване, заплахи или обещания за възнаграждение. В периода между 1956 и 1989 г. в Унгария са регистрирани около 55 000 тайни сътрудници. Те следели приятели, членове на семейството, съседи и колеги, за да откриват признаци на несъгласие с властта и западно влияние, като доносите им често водели до арести и разпити. Много апартаменти в центъра на Будапеща – наричани „К-апартаменти“ или конспиративни квартири – служели за срещи между служители на тайните служби и цивилни сътрудници.

Според унгарския закон разбирането на миналото и прозрачността на публичните институции са „съществени предпоставки“ за функционирането на една демократична държава. Публикуването на четири вида документи ще се осъществи на два етапа, като първият започва на 4 ноември. На тази дата през 1956 г. съветски танкове навлязоха в Будапеща, за да потушат продемократичното въстание, започнало на 23 октомври.