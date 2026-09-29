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Те са обвинени в корупция
Задържаха двама унгарски министри от предишното правителство на Виктор Орбан. Те са обвинени в злоупотреба с милиони евро обществени средства и получаване на подкупи в особено големи размери.
Обвиняемите бяха арестувани само часове след като депутатите в парламента гласуваха за свалянето на имунитета им.
Орбан обвини прокуратурата в политическо преследване след обиск в сървърите на ФИДЕС
Министърът на културата в кабинета на Орбан и настоящ депутат от партията ФИДЕС Балаж Ханко е задържан за присвояване на средства. Депутатът от партията-съюзник на ФИДЕС и бивш министър на националното развитие Миклош Сещак е арестуван за подкуп. И двамата отричат да са извършили нещо нередно.Редактор: Ивайла Маринова
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