Задържаха двама унгарски министри от предишното правителство на Виктор Орбан. Те са обвинени в злоупотреба с милиони евро обществени средства и получаване на подкупи в особено големи размери.

Обвиняемите бяха арестувани само часове след като депутатите в парламента гласуваха за свалянето на имунитета им.

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Министърът на културата в кабинета на Орбан и настоящ депутат от партията ФИДЕС Балаж Ханко е задържан за присвояване на средства. Депутатът от партията-съюзник на ФИДЕС и бивш министър на националното развитие Миклош Сещак е арестуван за подкуп. И двамата отричат да са извършили нещо нередно.

Редактор: Ивайла Маринова