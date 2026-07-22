Бившият унгарски министър-председател Виктор Орбан обвини прокуратурата, че провежда фиктивно разследване по обвинения в корупция, за да оправдае изземването ден по-рано на базите данни на партията му ФИДЕС. Властите започнаха разследване срещу държавния Национален културен фонд, след като Орбан беше отстранен от власт на изборите през април от проевропейския консервативен съперник Петер Мадяр.

Независими медии твърдят, че културният фонд е служил като управляван от държавата разплащателен център за вътрешния кръг на ФИДЕС, както и като скрит фонд за предизборни кампании. Прокурорите подозират, че органът, който взема решения във фонда, е отпуснал 1079 безвъзмездни помощи на обща стойност над 17 милиарда форинта (54 милиона долара) в нарушение на правилата.

Акция на прокуратурата в сградата със сървърите на партията на Орбан

Във вторник прокурори извършиха обиск в център за данни, в който се намират сървъри на партия ФИДЕС, като част от разследването по случая. „Това е политически мотивирано съдебно производство, замислено така, че да направи ФИДЕС — партия, която очевидно оцеля дори след това тежко политическо поражение и укрепва — юридически нежизнеспособна“, твърди Орбан.

Той отхвърли предположението на журналист, че разследващите са имали право да предприемат действия. „Според мен, ако сървърът на политическа партия бъде иззет от правителството на съперничеща политическа сила, това е проблем“, каза той.

Правителството на Мадяр предприе стъпки за прекъсване с ерата на Орбан, като прие множество антикорупционни мерки и въведе в Конституцията ограничения на мандатите, които не позволяват на предшественика му да се кандидатира отново. Проевропейският лидер настоява също за отстраняването на висши държавни служители, които обвинява, че са „марионетки“. Сред тях е президентът Тамаш Шуйок, принуден да напусне поста след конституционна поправка в неделя.

ФИДЕС осъди действията на Мадяр като „автократични“ — обвинение, което често беше отправяно и срещу самия Орбан по време на управлението му.

Късно във вторник бившият националистически лидер публикува във Facebook „декларация за съпротива“, в която нарече политическата система на Унгария „нелегитимна“ и обеща да „използва всички мирни средства“, за да се противопостави на „авторитаризма“.

Редактор: Дарина Методиева