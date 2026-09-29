CNN, MS NOW и Politico поискаха от федерален съдия в понеделник да издаде съдебна заповед, която да запази достъпа им до Белия дом. Американските медии оспорват решението на Доналд Тръмп да им забрани достъп заради информации, които не одобрява. Медиите поискаха от съдията, който разглежда делото им във федералния съд във Вашингтон, да наложи предварителна съдебна забрана, която да блокира решението на американския президент до окончателното произнасяне по делото.

Федералният съдия Тимъти Кели вече издаде 14-дневна временна ограничителна заповед, с която блокира забраните, след като прецени, че те вероятно нарушават правото на медиите на справедливо правно отношение. Въпреки съдебната заповед CNN съобщи в петък, че не ѝ е било позволено да пътува с Тръмп на борда на президентския самолет „Еър Форс 1“ по време на визитата му до щата Тенеси през уикенда.

Федерален съдия нареди на Тръмп да възстанови достъпа на журналисти до Белия дом

В подадените от ищците документи този случай е посочен като доказателство, че "Белият дом продължава да прилага забраната по непредвидим и непоследователен начин“. Съдебната заповед, която запазва достъпа на медиите до Белия дом, изтича на 8 октомври.

В иска си от 21 септември медиите заявиха, че забраните на Тръмп представляват незаконна дискриминация въз основа на изразените позиции в нарушение на Първата поправка на Конституцията на САЩ, която гарантира свободата на словото и свободата на печата.

Министерството на правосъдието на САЩ: Тръмп има право да ограничава достъпа на журналисти до Белия дом

Министерството на правосъдието заяви, че Тръмп законно е забранил достъпа на медиите, след като е преценил, че техни публикации застрашават националната сигурност чрез разкриване на класифицирана информация.

В публикация в социалните мрежи от 18 септември Тръмп заяви, че забранява достъпа на медиите, като ги обвини в "публикуване на ФАЛШИВИ НОВИНИ“ и заяви, че те "не би трябвало да могат постоянно да пишат или съобщават ИЗМИСЛИЦИ и ЛЪЖИ“.

Тръмп забрани достъпа на репортери на CNN, MSNOW и „Политико“ до Белия дом

През втория си мандат Тръмп често влиза в конфликти с медиите и лично е завел дела срещу медии, сред които американските вестници "Ню Йорк Таймс“ и "Уолстрийт Джърнъл“ и британската телевизия "Би Би Си", по обвинения в клевета. "Администрацията на Тръмп има срок до петък да отговори на искането, внесено от медиите в понеделник", съобщи CNN в изявление.

Редактор: Станимира Шикова